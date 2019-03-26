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26.03.2019
Военно-промышленный курьер

Атомоход "Адмирал Нахимов" получит новое ударное вооружение

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Источник изображения: vpk-news.ru

После модернизации тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

Так глава Минпромторга России Денис Мантуров ответил на вопрос "Интерфакс" о том, получит ли корабль после ремонта ударное вооружение - ракеты "Циркон" и "Калибр".

"В целом модернизация крейсера осуществляется по графику", - отметил он 25 марта. Требования к кораблю и составу его вооружения уточнили в Минобороны, сказал Мантуров, добавив, что объемы финансирования и сроки завершения ремонта определены.

Ранее в этот же день министр рассказал о переговорах России с Индонезией по покупке пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21. По его словам, основные усилия сосредоточены на сертификации самолета МС-21-300.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21
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