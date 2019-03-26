Войти
26.03.2019
Военно-промышленный курьер

Американские СМИ: Су-35С – "наша головная боль"

541
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Российский истребитель Су-35С настолько хорош, что может сравниться даже с новейшими Су-57, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что Воздушно-космические силы России испытали Су-35С во время операции в Сирии, и, несмотря на то, что у самолета были "малоинтенсивные боевые задачи", он отлично себя проявил.

Подчеркивается, что Су-35С – один из самых совершенных российских военных самолетов, который был основой ВКС до завершения разработки истребителя-невидимки С-57.

"В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовая электроника), новой облегченной рамой, возможностью трехмерной векторной тяги и значительно расширенным набором вооружения", – пишет издание.

РАН цитирует эксперта, который отмечает, что Су-35С оснащен ракетами класса "воздух–воздух" Р-77, которые составят выгодную конкуренцию американским AIM-120 AMRAAM и противокорабельным вариантом российских крылатых ракет "Калибр". "Но Су-35С настолько хорош, что по производительности и универсальности не уступает своему преемнику Су-57", – говорится в материале.

Издание полагает, что российское Минобороны рассматривает Су-57 как долгосрочную инвестицию и как будущую основу ВКС. В то же время Су-35С продолжает занимать важнейшее место в российской военной авиации.

В сентябре прошлого года американские СМИ назвали Су-35 ночным кошмаром и головной болью для ВВС США.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
AMRAAM
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Су-27
Су-35
Су-35С
Проекты
Калибр КР
Похожие новости
25.03.2019
В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии
25.03.2019
В США назвали истребитель Су-35С "слишком успешной" машиной
21.12.2017
Россия приняла новую программу вооружения, которая обнаруживает сильные и слабые стороны ее армии
20.07.2016
Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием
  • 26.03 12:39
  • 1
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса