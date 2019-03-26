Американские СМИ: Су-35С – "наша головная боль"

Российский истребитель Су-35С настолько хорош, что может сравниться даже с новейшими Су-57, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что Воздушно-космические силы России испытали Су-35С во время операции в Сирии, и, несмотря на то, что у самолета были "малоинтенсивные боевые задачи", он отлично себя проявил.

Подчеркивается, что Су-35С – один из самых совершенных российских военных самолетов, который был основой ВКС до завершения разработки истребителя-невидимки С-57.

"В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовая электроника), новой облегченной рамой, возможностью трехмерной векторной тяги и значительно расширенным набором вооружения", – пишет издание.

РАН цитирует эксперта, который отмечает, что Су-35С оснащен ракетами класса "воздух–воздух" Р-77, которые составят выгодную конкуренцию американским AIM-120 AMRAAM и противокорабельным вариантом российских крылатых ракет "Калибр". "Но Су-35С настолько хорош, что по производительности и универсальности не уступает своему преемнику Су-57", – говорится в материале.

Издание полагает, что российское Минобороны рассматривает Су-57 как долгосрочную инвестицию и как будущую основу ВКС. В то же время Су-35С продолжает занимать важнейшее место в российской военной авиации.

В сентябре прошлого года американские СМИ назвали Су-35 ночным кошмаром и головной болью для ВВС США.