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26.03.2019
Военно-промышленный курьер

На днях войдет в строй новейшая дизель-электрическая подводная лодка

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Первая новейшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду 28 марта на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, - сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев по итогам рабочего совещания по вопросам подводного кораблестроения, которое прошло в адмиралтействе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании под руководством главкома ВМФ также обсуждались вопросы подготовки экипажей для подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота.

 

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Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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