Российские вертолеты покажут себя на международной выставке

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представит на международной выставке LIMA 2019 в Малайзии три новейших вертолета – "Ансат", Ми-171А2 и Ми-38 - и проведет серию переговоров с будущими эксплуатантами российской вертолетной техники.

Об этом сообщили ТАСС в холдинге.

"На полях международной выставки LIMA 2019 планируем провести переговоры с нашими партнерами из стран Юго- Восточной Азии. Рассчитываем обсудить подробности, касающиеся приобретения новых образцов вертолетной техники и их послепродажного обслуживания, а также надеемся закрепить достигнутые ранее договоренности", - сообщил руководитель делегации, заместитель генерального директора холдинга Игорь Чечиков.

В ходе демонстрационного тура по Юго-Восточной Азии российские винтокрылые машины прилетели в Куала-Лумпур и "крутили" пилотаж над гоночной трассой "Формулы 1". Такое яркое выступление не осталось незамеченным. Как сообщалось ранее, в рамках демонстрационного тура были заключены "твердые" и "мягкие" контракты по продаже вертолетов на сумму на более чем 500 млн долларов со странами Юго-Восточной Азии, в том числе с Малайзией.

Выбор машин для презентации иностранным заказчикам неслучаен: эти вертолеты представляют три основные весовые категории, необходимые для различных сфер применения. Для санитарной авиации в больших городах, перевозках на сравнительно короткие расстояния небольших грузов подойдет маленький маневренный "Ансат".

Ми-171А2 предназначен для покрытия больших площадей, перевозки грузов и большого числа пассажиров. Вертолет может эвакуировать людей с воды, летать в самых сложных метеоусловиях и фактически помогать в управлении, максимально облегчая работу пилота. Также в холдинге ожидают большого интереса к Ми-38, который может увезти 5 тонн полезной нагрузки на расстояние до 800 км.