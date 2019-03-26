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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Стройтрансгаз, Стройгазмонтаж и Крокус будут участвовать в строительстве "Восточного" - Рогозин

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Строить вторую очередь космодрома "Восточный" будут сразу четыре подрядчика, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, контракт с производственно-строительным объединением (ПСО) "Казань" был подписан в октябре 2018 года, компании был перечислен аванс, а та в свою очередь подготовила площадку и заказала проектно-сметную документацию, которую уже удалось подготовить. "Однако из-за финансовых проблем ПСО "Казань" оказалась не готова к работе в одиночку над таким долгим проектом", - сказал Д.Рогозин.

"Роскосмос" уже подготовил список новых подрядчиков, которые примут участие в строительстве. В него, помимо ПСО "Казань", вошли еще три организации. "Сейчас заканчиваются консультации с оставшимися тремя. Это "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус". Они готовы и подтвердили возможность оперативной мобилизации сил и средств на "Восточном". Работа предстоит большая", - сказал Д.Рогозин.

21 марта Д.Рогозин сообщил, что "Роскосмос" получил финансирование на строительство второй очереди космодрома "Восточный", работы начнутся в конце апреля. "Мы вчера получили необходимое финансирование. Были доведены линии бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома "Восточный", - сказал Д.Рогозин в ходе посещения НПО им Лавочкина.

"Сегодня мы уже завершаем вопросы, связанные с подготовкой распоряжения правительства о начале этих работ, о формировании единственного исполнителя. Надеюсь, что уже в конце апреля, начале мая начинаем уже земляные работы и бетонирование стартового стола", - отметил он.

"Поэтому с 2023 года, считаем, что должны успеть в срок, будем запускать уже тяжелые ракеты", - сказал глава госкорпорации.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома "Восточный" не позднее 2023 года.

"Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал вице-премьер.

Он добавил: "За 2023 год нам выходить нельзя".

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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