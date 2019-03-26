В Петербурге спустят на воду подлодку нового поколения

В Петербурге 28 марта будет спущена на воду подлодка "Петропавловск-Камчатский", которая является первой субмариной проекта 636.3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитана 1 ранга Игоря Дыгало.

Подлодка строится на Адмиралтейских верфях для нужд Тихоокеанского флота и относится к многоцелевым дизель-электрическим подлодкам. Такие лодки называют также "Варшавянками".

Длина субмарины 73,8 метров, ширина - 9,9, осадка - 6,2 метра. Экипаж лодки составляет 52 человека, в автономном плавании суда серии "Варшавянка" могут находиться до 45 суток. У подлодки двойной корпус, экипаж находится в шести водонепроницаемых отсеках.

Сердце судна - силовая установка, в которую входят два дизель-генератора по 1000 кВт, главный электродвигатель, мощность которого составляет 5500 лошадиных сил, а также три электродвигателя.

Особенность проекта 636.3 в том, что субмарины такого типа оснащаются высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-ПК".

Помимо "Петропавловска-Камчатского", на Адмиралтейских верфях в данный момент строится подлодка "Волхов", относящаяся к этому же проекту.

Вера Черенева (Санкт-Петербург)