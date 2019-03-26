Крейсер "Адмирал Нахимов" получит новые возможности

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет. Оснастят корабль в процессе модернизации, которую сейчас он проходит.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. Министр добавил, что модернизация ракетного крейсера идет по графику. "В министерстве обороны РФ уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", - отметил Мантуров. Речь идет вертикальной пусковой установке УКСК 3С14, которая позволяет использовать такие ракеты как "Калибр", "Оникс", "БраМос", "Циркон".

В настоящее время "Адмирал Нахимов" ремонтируют на "Севмаше". Его должны передать флоту в 2022 году, об этих сроках чуть ранее говорил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. В Минобороны РФ добавляли, что корабль будет иметь новые тактико-технические характеристики и он существенно усилит потенциал ВМФ России.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" стоит на вооружении Северного флота. Он относится к проекту 1144 "Орлан". Введен в эксплуатацию 30 декабря 1988 года. Водоизмещение 24300 тонн. Экипаж 727 человек. Несет артиллерийское, ракетное, зенитное, противолодочное вооружение. На борту размещаются три вертолета Ка-27 ПЛ.

Светлана Цыганкова