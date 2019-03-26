Американский беспилотник MQ-9 Reaper сбили над столицей Йемена

В небе над столицей Йемена - Саной уничтожен американский беспилотный аппарат MQ-9 Reaper, используемый как для разведывательных, так и для ударных задач.

Wreckage from the US-made MQ1 Predator spy drone that the Yemeni resistance air defenses shot down over the outskirts of the capital #Sanaa yesterday.

The empire thrives on war, but the empire always underestimates the will of natives to resist.#Ansarullah#Yemen pic.twitter.com/qhXF6OZFdi — Marwa Osman (@Marwa__Osman) 24 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Хуситы разместили видео с горящими обломками БПЛА. Также в Сети появились фотоматериалы, на которых запечатлены его электронные компоненты, в том числе многоканальная прицельная станция.

В первое время после случившегося сообщали о поражении крылатой машины предыдущей модификации - MQ-1 Predator, но сейчас тип цели определен более точно.

В настоящее время неизвестно, чем удалось уничтожить американский беспилотник, никакой информации на эту пока тему не обнародовано. Военные эксперты полагают, что это мог быть один из самостоятельно сделанных хуситами комплексов на автомобильном шасси с использованием закупленных еще до начала гражданской войны российских авиационных ракет Р-27Т и Р-73. Для скрытого слежения за летящими объектами применяются тепловизионные прицелы, которые также были демонтированы с вертолетов.

Такие импровизированные системы ПВО ранее уже демонстрировали свою эффективность. В январе минувшего года с их помощью удалось сбить саудовский F-15S, затем в марте того же года - еще один "пятнадцатый", который получил повреждения, но смог вернуться на базу.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев