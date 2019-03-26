Войти
26.03.2019
Российская газета

Истребитель Су-57 пойдет на экспорт

579
3
0
Источник изображения: rg.ru

Россия готова к сотрудничеству с Индией в плане экспорта истребителей пятого поколения Су-57 и видит перспективы в этом направлении. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По его словам, выдающиеся экспортные характеристики боевого самолета дают возможность работать в этом направлении. Но в первую очередь будут обеспечены потребности Минобороны РФ.

В качестве возможного партнера по экспорту Су-57 Мантуров назвал Индию, отметив, что это крупнейший партнер России в авиастроении, и этот тренд должен сохраниться в будущем.

Напомним, ВКС России должны получить на вооружение первый серийный Су-57 до конца этого года. Машина без преувеличения уникальна: высокоскоростная, сверхманевренная, отлично вооруженная и защищенная от современных и перспективных средств ПВО. Истребитель способен вести эффективный воздушный бой при минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах. Су-57 может уходить от противника на сверхзвуковой скорости без форсажа, а по всей обшивке самолета распределены шесть радаров, которые дают круговой обзор. Истребитель имеет 14 типов вооружений, в том числе 30-мм авиапушку 9-А1-4071К, готовую отрабатывать весь боекомплект в любом режиме огня.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
26.03.2019
Денис Мантуров: самолеты МС-21 обладают серьезным потенциалом на азиатском рынке
20.02.2019
Москве и Дели необходим новый формат сотрудничества для продолжения работы по истребителю пятого поколения - Мантуров
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
13.08.2008
Кто на новенького?
3 комментария
№1
26.03.2019 10:10
Цитата, q
Россия готова к сотрудничеству с Индией в плане экспорта истребителей пятого поколения
Цитата, q
В качестве возможного партнера по экспорту Су-57 Мантуров назвал Индию,
Хватит уже перед Индией пресмыкаться! Насильно мил не будешь.
0
Сообщить
№2
26.03.2019 10:18
Для Индии не подойдёт Су-57 - им ведь обязательно нужен 2-местный вариант как Су-30, который специально для них был разработан, как разрабатывался было FGFA. Т.е. надо ещё прилично вложиться, а индийцы уже заартачились - не понравилось им то, сё, не достаточно крут для них предложенный вариант самолёта (малозаметность недостаточная, движков 2 этапа всё нет и нет, электроника слабоватая и т.д.). Если при участии индийских денег разрабатывать для них самолёт было выгодно, то сейчас самостоятельно его разрабатывать и без каких-либо контрактов на закупку - точно не выгодно.
0
Сообщить
№3
26.03.2019 10:24
Цитата, Враг сообщ. №2
Для Индии не подойдёт Су-57 - им ведь обязательно нужен 2-местный вариант как Су-30...
Индусы эксплуатируют и одноместые истребители. Так что я бы не называл двухместность тут суперпринципиальной.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием
  • 26.03 12:39
  • 1
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса