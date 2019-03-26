Истребитель Су-57 пойдет на экспорт

Россия готова к сотрудничеству с Индией в плане экспорта истребителей пятого поколения Су-57 и видит перспективы в этом направлении. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По его словам, выдающиеся экспортные характеристики боевого самолета дают возможность работать в этом направлении. Но в первую очередь будут обеспечены потребности Минобороны РФ.

В качестве возможного партнера по экспорту Су-57 Мантуров назвал Индию, отметив, что это крупнейший партнер России в авиастроении, и этот тренд должен сохраниться в будущем.

Напомним, ВКС России должны получить на вооружение первый серийный Су-57 до конца этого года. Машина без преувеличения уникальна: высокоскоростная, сверхманевренная, отлично вооруженная и защищенная от современных и перспективных средств ПВО. Истребитель способен вести эффективный воздушный бой при минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах. Су-57 может уходить от противника на сверхзвуковой скорости без форсажа, а по всей обшивке самолета распределены шесть радаров, которые дают круговой обзор. Истребитель имеет 14 типов вооружений, в том числе 30-мм авиапушку 9-А1-4071К, готовую отрабатывать весь боекомплект в любом режиме огня.

Майя Бирюкова