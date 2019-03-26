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26.03.2019
Военное обозрение

Российский самолёт наблюдения Ту-154М-ЛК-1 проведет полёт над США

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Российский самолет наблюдения Ту-154М-ЛК-1 совершит наблюдательный полет над территорией Соединенных Штатов в рамках Договора открытого неба. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Как сообщил изданию Рыжков, российские военные совершат наблюдательный полет над территорией США в период с 25 по 30 марта этого года. Вылет российского самолета наблюдения будет произведен с аэродрома Грейт-Фолс на расстояние 5130 км. Конкретные территории, над которыми будет проходить полет, не называются.

В тот же период с 25 по 30 марта совместная российско-белорусская группа проведет наблюдательный полет над Польшей. Сообщается, что полет будет совершен на российском самолете наблюдения Ан-30Б по ранее согласованному маршруту на расстояние до 1400 км. Российско-белорусских наблюдателей будут контролировать польские специалисты, которые проследят за порядком применения аппаратуры наблюдения и соблюдением положений, предусмотренных договором.

Между тем польско-словацкая наблюдательная группа совершит полет над территорией Белоруссии и России на украинском самолёте наблюдения Ан-30Б с аэродрома Кубинка.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель договора - содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением договоров в области контроля над вооружениями.

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