Вооруженную "Калибрами" подлодку ТОФ "Петропавловск-Камчатский" спустят на воду в Петербурге 28 марта

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Первая новейшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду 28 марта на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Как сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, эту дату озвучил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев по итогам рабочего совещания по вопросам подводного кораблестроения, которое прошло в Адмиралтействе.

"Обновление неатомной составляющей подводных сил Тихоокеанского флота будет происходить за счет строительства серии подводных лодок проекта 636.3, уже доказавших свою эффективность по целому ряду показателей вооружения и систем жизнеобеспечения", - рассказал И.Дыгало.

По его словам, "на совещании под руководством главкома ВМФ также обсуждались вопросы подготовки экипажей для подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота".

Как сообщалось, Тихоокеанский флот получит шесть подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название "Черная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.