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26.03.2019
Интерфакс-АВН

МКС можно превратить в промежуточный космодром для полетов в дальний космос - Рогозин

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Международная Космическая Станция
Международная Космическая Станция
Источник изображения: © NASA

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия изучает возможность продления эксплуатация Международной космической станции (МКС) за счет присоединения к ней модулей российского производства для всех заинтересованных стран, МКС также может стать промежуточной ступенью к полетам в дальний космос, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Профессионалы НАСА с нами согласны: невозможно двигаться в дальний космос, не имея в этой лестнице ступеньки в виде околоземной станции. МКС должна быть неким портом, станцией, где происходит адаптация новых технологий. Возможно, станцию можно будет использовать как перелетный космодром: стартовать с нее, собирать тяжелые конструкции прямо на орбите", - сказал Д.Рогозин журналистам.

По его словам, Россия могла бы расширить свой сегмент МКС за счет создания типовых модулей для всех заинтересованных стран. "Наш сегмент безусловно может нанизывать на себя новые модули, можем тиражировать научно-энергетический модуль. Его конструкция такова, что он может быть домом для других стран. Они могут расти дальше, расширяя международную часть станции. Мы можем построить такие модули в интересах других стран. Так, например, наши индийские партнеры если будут делать пилотируемый корабль, почему бы им не заказать модуль", - отметил Д.Рогозин.

"Мы считаем, что мы можем сохранить станцию даже после того, как американцы примут решение о выходе из этого проекта за счет других стран и партнеров. У нас есть возможность удерживать станцию на орбите, обеспечивая электропитание", - подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что российским инженерам удалось найти решение для запуска к МКС модуля "Наука", который откладывался несколько лет. "Причины здесь в негодном хранении. Была потеряна документация на часть составляющих. Стали проводить дополнительные исследования самого металла - обнаружили проблемы с усталостью металла. НПО "Лавочкина предложило использовать баки от разгонного блока "Фрегат". Там на 90% конструкторская документация совпадает. Баков будет достаточно, чтобы обеспечить подход и стыковку. Единственное, мы не сможем эти баки использовать многократно", - сказал Д.Рогозин.

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