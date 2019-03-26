Россия ведет переговоры с НАСА по Deep Space Gateway, но больше заинтересована в создании международной базы на поверхности Луны - Рогозин

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в создании международной научной базы на поверхности Луны, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы в основном ориентируемся не на орбиту Луны, не на проект Deep Space Gateway, а на формирование научной международной лунной базы", - сказал глава "Роскосмоса".

По его словам, "Роскосмос" вместе с РАН изучает возможности для запуска пилотируемой миссии на поверхность спутника Земли. "Все наши инженерные расчеты связаны с этим. Мы рассчитываем грузоподъемность ракеты сверхтяжелого класса таким образом, чтобы доставлять к лунной орбите и на поверхность нагрузку не менее 27 тонн", - сказал Д.Рогозин.

При этом Россия не отказывается от диалога с США по участию в проекте окололунной станции. Кроме того, прежде чем создавать на Луне обитаемую станцию, "Роскосмос" рассчитывает оснастить лунную орбиту группировкой вспомогательных спутников, включая аппараты дистанционного зондирования.

"Нас интересует наличие на окололунной станции стыковочного узла, ориентированного под наш корабль. Нам потребуется выведение на окололунную орбиту ряда космических аппаратов, которые помогут обеспечить как зондирование Луны, так и навигацию. По этим направлениям мы активно работаем с американской стороной, обмениваемся информацией", - сказал он.

При этом Россия может модернизировать для облета Луны нынешние пилотируемые корабли "Союз". "У нас есть потенциал чтобы усилить корабли "Союз" для облета Луны. Фактически второй корпус наваривается. Здесь может быть реализована двухпусковая схема: сначала корабль может причалить к МКС, а затем стартовать к Луне. Наши баллистики просчитали, это возможно", - сказал он.

Однако говорить о конкретных договоренностях по двусторонней кооперации в рамках проекта окололунной станции пока преждевременно. "Никаких письменных договоренностей с НАСА нет. Велись консультации, планировалось, что такие переговоры могли произойти во время визита в США, но он отложен. Во время пуска на "Байконуре" на прошлой неделе я встречался с замглавы НАСА Уильямом Герстенмайером. Подробно прошлись по этим темам. Из договоренностей ясно одно: перед НАСА стоит задача форсировать окололунную программу", - сказал Д.Рогозин.

Кроме того, по словам главы "Роскосмоса", НАСА заинтересовано в создании Россией альтернативной транспортной системы к лунной орбите.

"Мы проинформировали коллег из НАСА о сроках создания нашего носителя сверхтяжелого класса. Им важно иметь вторую транспортную систему. На сегодняшний день даже наличие корабля "Орион" не позволяет говорить о безусловно надежной транспортной системе. Мы синхронизируем с коллегами из США насколько возможно наши планы", - сказал он.

Между тем, "Роскосмос" рассчитывает согласовать основные параметры российской лунной программы уже в этом году.

"Что касается России, у нас эта программа будет защищена в рамках принятия основ государственной политики космической деятельности в середине года. До конца весны пройдет заседание Совета безопасности касательно космической деятельности", - сказал глава "Роскосмоса".

В сентябре 2017 сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" и NASA договорились о создании окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Планируется, что её первый модуль стартует с Земли в 2022 году, а экипаж будет международным.