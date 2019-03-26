Роскосмос планирует защитить лунную программу в правительстве к середине 2019 года

Она должна завершиться формированием либо национальной, либо международной научной посещаемой базы, отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует защитить российскую программу освоения Луны в правительстве к середине 2019 года, до конца весны она должна быть рассмотрена на Совете Безопасности. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"У нас эта программа будет защищена в рамках принятия новой редакции основ государственной политики в области космической деятельности. Думаю, что это будет сделано где-то в середине этого года", - сказал Рогозин. Он добавил, что "до конца весны состоится заседание Совета Безопасности, которое будет посвящено космической деятельности, и там все вопросы будут рассматриваться".

Гендиректор Роскосмоса пояснил, что, если NASA интересует проект создания окололунной посещаемой станции (Deep Space Gateaway), к которому планируют присоединиться Канада, Япония и Европейский Союз, то Роскосмос вместе с Российской академией наук "нацелены на, то чтобы осуществлять, прежде всего, миссии на поверхности Луны". Он уточнил, что расчеты грузоподъемности российской сверхтяжелой ракеты предполагают доставку на лунную орбиту веса не менее 27 т, то есть должны включать модуль для посадки на естественный спутник и последующего взлета. Рогозин добавил, что лунная программа РФ должна завершиться формированием либо национальной, либо международной научной посещаемой базы.

Он сообщил, что России потребуется выведение на лунную орбиту ряда аппаратов для зондирования естественного спутника, чтобы выбрать наилучшее место для посадки. Также необходимы навигационные спутники, которые будут обеспечивать ретрансляцию сигнала. "В этом вопросе мы действительно работаем с американцами, обмениваемся информацией", - отметил Рогозин. Он сказал, что Роскосмос интересует наличие у станции Deep Space Gateaway стыковочного узла, адаптированного под российские корабли, соответствующие переговоры ведет РКК "Энергия" и NASA.

Рогозин также сообщил, что все эти вопросы обсуждались в ходе его беседы с руководителем пилотируемых программ НАСА Биллом Генстермайером на Байконуре в марте. Глава Роскосмоса добавил, что между NASA и госкорпорацией не существует никакой напряженности в отношениях. "Диалог очень доверительный, откровенный", - сказал глава российской госкорпорации.