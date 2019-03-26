Рогозин: полет одного космонавта на "Союзе" в два раза дешевле, чем на Crew Dragon

Гендиректор Роскосмоса рассказал, что в NASA также предложили летать смешанными экипажами и на "Союзах", и на Dragon

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Полет одного космонавта или астронавта на российском корабле "Союз МС" будет стоить в два раза дешевле, чем на новых американских кораблях Crew Dragon. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Одно кресло у них будет стоить - это моя экспертная оценка - не менее $110-120 млн. У нас кресло будет минимум в два раза дешевле, тут мы конкурентоспособность сохраняем", - сказал он. Рогозин добавил, что NASA по-прежнему заинтересована летать на "Союзах", в частности, обсуждается возможность закупки американцами дополнительных кресел на период испытаний Crew Dragon.

Гендиректор Роскосмоса сообщил, что в NASA также предложили летать смешанными экипажами и на "Союзах", и на Dragon. "Грубо говоря, нефинансовый бартер: обмен кресло на кресло, вне зависимости от того, сколько стоит это кресло", - пояснил Рогозин. Он уточнил, что для полетов космонавтов РФ на Crew Dragon должна быть проведена квалификация безопасности новых американских кораблей для российских экипажей.

Глава Роскосмоса отметил, что компания Space-X не сможет демпинговать цены полета на Crew Dragon, как она это делает с ракетами Falcon за счет завышенных цен на пуски для Пентагона. "Говорить о том, что будут дотации от военного ведомства на Crew Dragon, чтобы демпинговать на цене кресла, <...> это вряд ли возможно", - добавил Рогозин пояснив, что эта программа носит гражданский характер. Он напомнил, что запуск ракеты Falcon 9 продается компанией Илона Маска Пентагону по цене $150-200 млн, при этом на рынке запуски ракеты продаются за $55-60 млн.