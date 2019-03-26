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26.03.2019
ТАСС

Точность посадки российских космических кораблей повысят с учетом военных наработок

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Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Роскосмос привлек к решению этой задачи Московский институт теплотехники

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Точность посадки российских космических кораблей повысят с учетом наработок по точности военных ракет. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, когда американцы сажали новый корабль Crew Dragon, в 2-3 км от места приводнения в Атлантическом океане уже стояли корабли для подъема капсулы с экипажем.

"Я сразу позвонил в "Энергию" и привлек Московский институт теплотехники [МИТ], чтобы они на новом корабле ставили высокоточную посадку. Если мы это используем на оружии, когда ракетой можно попасть "в форточку", то почему на [космическом] корабле не можем сделать то же самое - сузить размер района, где он может совершить посадку", - сказал Рогозин.

В МИТ, в частности, была создана межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М". По данным открытых источников, максимальное отклонение ее боевой части от цели составляет не более 350 м. Для сравнения: для нового российского пилотируемого корабля "Федерация" ранее закладывалось максимальное отклонение от точки посадки не более 5 км.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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