Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Малайзию для участия в авиасалоне LIMA 2019

ЦАМТО, 25 марта. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" 23 марта прибыли в Малайзию для участия в международном авиасалоне LIMA 2019.

Длительный перелет проходил с четырьмя промежуточными посадками.

В ходе подготовки к выставке "Русские Витязи" выполнят квалификационные полеты, в рамках которых отработают свою воздушную программу, после чего примут участие в воздушной части открытия международной выставки.

Во время проведения авиасалона летчики "Русских Витязей" продемонстрирует групповой пилотаж в составе 4 экипажей на самолетах Су-30СМ, парный и одиночный пилотаж, выполнят фигуры высшего пилотажа.

Международный авиасалон LIMA 2019 пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии, сообщает Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России.