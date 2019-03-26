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26.03.2019
ТАСС

Для определения причин появления отверстия в "Союзе МС-09" проведут эксперимент в космосе

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Космический корабль "Союз МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09".
Источник изображения: © NASA Johnson

Для окончательных выводов собранных на МКС проб недостаточно, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Дополнительный эксперимент проведут в космосе, чтобы точно определить причины появления отверстия в "Союзе МС-09", которое в конце августа 2018 года привело к падению давления на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Для окончательных выводов недостаточно тех проб, которые были собраны на МКС. Потребуются, видимо, дополнительные эксперименты на орбите", - сказал Рогозин.

В конце августа 2018 года на космической станции упало давление. Как выяснилось позже, это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции корабле "Союз МС-09". Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

В ночь на 12 декабря 2018 года космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза". Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также собрали с поверхности отверстия ряд проб. 20 декабря вернувшийся с МКС Прокопьев доставил на Землю эти образцы, после чего они были переданы следователям, устанавливающим причину возникновения отверстия.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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