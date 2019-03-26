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26.03.2019
ЦАМТО

Минобороны Великобритании подписало контракт на закупку самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"

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Boeing E-7 Wedgetail
Boeing E-7 Wedgetail.
Источник изображения: zbiam.pl

ЦАМТО, 25 марта. Минобороны Великобритании 22 марта объявило о подписании министром обороны Гэвином Уильямсоном контракта на покупку 5 самолетов ДРЛОиУ E-7 американской компании Boeing.

Стоимость контракта составляет 1,98 млрд. долл. Приобретаемые E-7 заменят состоящие на вооружении самолеты E-3D "Сентри". Самолет E-7 (в составе ВВС Австралии получил обозначение "Веджтейл") позволит вести наблюдение в течение продолжительного периода времени и обеспечит управление боевыми операциями. Новые самолеты смогут одновременно отслеживать воздушные и надводные цели, используя собранную информацию для обеспечения ситуационной осведомленности и управления другими боевыми средствами, включая истребители и боевые корабли.

E-7 является проверенным в боевых условиях самолетом, который состоит на вооружении ВВС Австралии (6 ед.) и использовался в операциях против вооруженных формирований террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Самолеты ДРЛО E-7 также были приобретены ВВС Республики Корея (четыре) и Турции (четыре).

E-7 разработан компанией Boeing на платформе авиалайнера "Боинг-737NG", которая была модифицирована для установки разработанной Northrop Grumman многоцелевой РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием (MESA), которая обеспечивает круговой обзор на дальностях, превышающих 322 км для воздушных целей и 241 км для надводных (размером с патрульный катер). Дальность может возрасти в случае сосредоточения луча РЛС в определенном направлении. Станция обеспечивает обзор территории площадью 4 млн. кв. км в течение 10-часового патрулирования. Самолет оснащен двумя двигателями CFM56-7B и развивает скорость 853 км/ч, рабочий потолок – 12,5 тыс. м, дальность полета – 3,5 тыс. морских миль, расчет 12 человек (два пилота и 10 операторов).

Точные сроки поставки самолетов не раскрываются. Из инфографики можно заключить, что она запланирована на начало 2020-х гг. Модификация самолета будет проводиться в Великобритании, что позволит задействовать более 200 специалистов компании Marshall Aerospace and Defense Group. Для обучения личного состава и поддержки техники планируется привлечь и других британских поставщиков.

По оценке экспертов Jane's, хотя замена E-3D объективно необходима, Министерство обороны Великобритании выбрало E-7 без проведения конкурса, что вызвало споры. После первого объявления о намерении приобрести самолеты в июле 2018 года, парламентский комитет по обороне настаивал на проведении "честного и открытого" тендера для выбора нового самолета, но данное решение так и не было принято.

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