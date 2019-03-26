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26.03.2019
ТАСС

Минимальная стоимость создания сверхтяжелой ракеты РФ составляет 740 млрд рублей

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В соответствии с федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минимальная стоимость создания российской сверхтяжелой ракеты "Енисей", первый запуск которой должен быть выполнен в 2028 году, составляет 740 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма первого пуска. Стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, создание ракеты, подготовку ее к пуску и сам пуск с макетом, даже не с кораблем, составляет примерно 740 млрд рублей", - сказал глава корпорации.

Он уточнил, что деньги на создание этой ракеты не заложены в федеральную космическую программу до 2025 года, туда входит только создание ракеты "Союз-5", первая ступень которой будет составной частью "сверхтяжа". Финансирование сверхтяжелой ракеты должно вестись в рамках отдельной подпрограммы госпрограммы развития космической деятельности, туда должны быть заложены все ресурсы на проведение испытаний, формирование заделов, открытие новых опытно-конструкторских работ, проведение наземных испытаний.

"Эти решения могут быть осуществлены только в случае нормального стабильного финансирования. У нас в Роскосмосе печатного станка нет - можете походить по этажам и вы его не обнаружите. Поэтому все будет зависеть от того, насколько финансово-экономический блок правительства РФ будет готов обеспечить реализацию указа президента", - добавил он.

Рогозин сообщил, что физически (при наличии стабильного финансирования) ракетно-космическая промышленность может выполнить программу создания сверхтяжелой ракеты раньше. Единственным проблемным вопросом может быть строительство стартового стола на космодроме Восточной, в связи с ограничениями по рабочей силе на Дальнем Востоке, отметил глава Роскосмоса.

В соответствии с федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет строиться на космодроме "Восточный". Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту луны полезную нагрузку массой 27 тонн.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН
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