Подлодку "Петропавловск-Камчатский" спустят на воду 28 марта

Церемония пройдет на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Первая новейшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду 28 марта на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, - сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев по итогам рабочего совещания по вопросам подводного кораблестроения, которое прошло в адмиралтействе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании под руководством главкома ВМФ также обсуждались вопросы подготовки экипажей для подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота.