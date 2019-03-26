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26.03.2019
ТАСС

Подлодку "Петропавловск-Камчатский" спустят на воду 28 марта

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ПЛ Б-268 «Великий Новгород»
Спуск на врду подводной лодки Б-268 «Великий Новгород» проекта 636.3.
Источник изображения: http://ruspodplav.livejournal.com/

Церемония пройдет на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Первая новейшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду 28 марта на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, - сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев по итогам рабочего совещания по вопросам подводного кораблестроения, которое прошло в адмиралтействе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании под руководством главкома ВМФ также обсуждались вопросы подготовки экипажей для подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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