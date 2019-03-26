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26.03.2019
ТАСС

Роскосмос снизит стоимость пуска "Протона-М" до уровня Falcon 9

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РН «Протон-М»
Вывоз на стартовый комплекс ракеты «Протон-М» 24 декабря 2011 года.
Источник изображения: Олег Урусов / РИА Новости

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что это можно сделать за счет уменьшения расходов на наземную подготовку

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" снизит стоимость запуска ракеты "Протон-М" до уровня Falcon 9 (ракета-носитель компании Space X) за счет уменьшения расходов на наземную подготовку. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Протоны-М" находятся приблизительно на уровне Falcon по цене. Сейчас мы предприняли шаги по снижению пусковых услуг для нас за счет того, что сжимаем некоторые расходы по Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры. То есть по подготовке к пуску мы можем сэкономить", - сказал Рогозин. "Мы восстановим конкурентность "Протонов-М" по сравнению с Falcon", - добавил он.

"Протон-М" - российская трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, выпускаемая Центром им. Хруничева. Как сообщил ранее гендиректор Центра Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсантъ", ведутся переговоры с британской компании OneWeb о продаже 10 ракет "Протон-М".

Планируется, что производство ракет "Протон-М" завершится к концу 2020 - началу 2021 года, а их эксплуатация - в 2025 году. "Протоны" будут заменять на новую тяжелую ракету-носитель "Ангара".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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