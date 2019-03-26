Рогозин рассказал, из чего будет состоять российская сверхтяжелая ракета

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет защищен в этом году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса (СТК) "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть этой ракеты должна быть самостоятельным летным изделием. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Нужно действовать по принципу технологического "лего": первая, вторая и третья ступени этой ракеты должны иметь свое применение, двойное или даже тройное. То есть, сверхтяжелая ракета будет состоять из составных частей, каждая из которых будет иметь летную практику", - сказал Рогозин. Он добавил, что "эскизный проект ракеты будет защищен в этом году, после чего мы уже переходим к проектированию, но де-факто летные испытания ракеты СТК начнутся с 2022 года, потому что тогда начнет летать "Союз-5".

Глава Роскосмоса уточнил, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса "Союз-5" (также известна как "Иртыш" - прим. ТАСС). Двигатель первой ступени "Союза-5" - РД-171МВ - уже готовится к первому наземному запуску в НПО "Энергомаш".

"Вторую ступень сверхтяжелой ракеты мы предложили сделать на базе двигателя, который имеет уникальную летную статистику, - это двигатель РД-180, который с 1994 года поставляем в США. На этом двигателе летает ракета "Атлас", мы имеем 85 успешных пусков", - сказал Рогозин. Он отметил, что двигатель прошел "жесточайшую квалификацию со стороны американских инженеров, при этом этот двигатель ни разу не летал в составе российских ракет".

"Третью ступень мы планируем заимствовать у "Ангары-5В". Она будет с водородным двигателем, который увеличит общую грузоподъемность ракеты на 10 тонн - с 27 до 37 тонн", - отметил Рогозин.