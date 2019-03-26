Войти
26.03.2019
ТАСС

Рогозин рассказал, из чего будет состоять российская сверхтяжелая ракета

547
0
0
Двигатели РД-180
Двигатели РД-180.
Источник изображения: НПО "Энергомаш"

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет защищен в этом году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса (СТК) "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть этой ракеты должна быть самостоятельным летным изделием. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Нужно действовать по принципу технологического "лего": первая, вторая и третья ступени этой ракеты должны иметь свое применение, двойное или даже тройное. То есть, сверхтяжелая ракета будет состоять из составных частей, каждая из которых будет иметь летную практику", - сказал Рогозин. Он добавил, что "эскизный проект ракеты будет защищен в этом году, после чего мы уже переходим к проектированию, но де-факто летные испытания ракеты СТК начнутся с 2022 года, потому что тогда начнет летать "Союз-5".

Глава Роскосмоса уточнил, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса "Союз-5" (также известна как "Иртыш" - прим. ТАСС). Двигатель первой ступени "Союза-5" - РД-171МВ - уже готовится к первому наземному запуску в НПО "Энергомаш".

"Вторую ступень сверхтяжелой ракеты мы предложили сделать на базе двигателя, который имеет уникальную летную статистику, - это двигатель РД-180, который с 1994 года поставляем в США. На этом двигателе летает ракета "Атлас", мы имеем 85 успешных пусков", - сказал Рогозин. Он отметил, что двигатель прошел "жесточайшую квалификацию со стороны американских инженеров, при этом этот двигатель ни разу не летал в составе российских ракет".

"Третью ступень мы планируем заимствовать у "Ангары-5В". Она будет с водородным двигателем, который увеличит общую грузоподъемность ракеты на 10 тонн - с 27 до 37 тонн", - отметил Рогозин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РД-170
РД-180
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
Похожие новости
27.07.2018
Повелитель батута
10.07.2018
Энергохлам
22.01.2018
Рогозин ответил американским СМИ, что космическая отрасль РФ финансово не зависит от США
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
31.05.2016
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов: "Снижение стоимости запуска зависит не только от цены двигателей, но и стоимости ракеты в целом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием