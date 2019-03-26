Россия поставила Мьянме дополнительно шесть истребителей Як-130

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 25 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия реализовала контракт на поставку в Мьянму дополнительно шести учебно-боевых истребителей Як-130, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко накануне оружейной выставки LIMA-2019.

Эта выставка открывается 26 марта в Лангкави (Малайзия) и завершится 30 марта.

Ранее Россия поставила в Мьянму десять Як-130 по контракту от 2015 года. В 2016 году был заключен второй контракт на дополнительную партию из шести самолетов.

"Все контракты на поставку самолетов Як-130 в страну реализованы", - сказал Тарасенко.

Помимо Мьянмы, Як-130 приняли на вооружение Бангладеш и Лаос, отметил собеседник агентства.

Самолет может применять арсенал авиационного вооружения суммарной массой до 3 тонн. В его состав входят ракеты ближнего воздушного боя Р-73Э, управляемые авиабомбы с телевизионной системой наведения КАБ-500Кр и широкий спектр неуправляемого авиационного оружия.

Это позволяет не только бороться с разнообразными целями, но и отрабатывать боевое применение на Як-130, что существенно дешевле, чем на истребителе.