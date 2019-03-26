В России раскрыли новые возможности "Адмирала Нахимова"

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет после модернизации. Об этом "Интерфаксу" рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Речь идет в том числе о ракетах "Калибр" и "Циркон".

"В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", — уточнил глава Минпромторга.

О модернизации "Адмирала Нахимова" писала в январе немецкая газета Stern. По мнению автора статьи, главным оружием корабля станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

Крейсер сейчас ремонтируется на "Севмаше". Его модернизацию завершат в 2022 году.