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26.03.2019
Lenta.ru

В России раскрыли новые возможности "Адмирала Нахимова"

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"Адмирал Нахимов"
"Адмирал Нахимов".
Источник изображения: Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет после модернизации. Об этом "Интерфаксу" рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Речь идет в том числе о ракетах "Калибр" и "Циркон".

"В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", — уточнил глава Минпромторга.

О модернизации "Адмирала Нахимова" писала в январе немецкая газета Stern. По мнению автора статьи, главным оружием корабля станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

Крейсер сейчас ремонтируется на "Севмаше". Его модернизацию завершат в 2022 году.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Севмаш
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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