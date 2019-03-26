Эксперты обсуждают "неправильный" камуфляж ракетных катеров Китая

Бригада ракетных катеров проекта 022 была задействована в проведении учений ВМС НОАК с ракетными стрельбами. Речь идёт о катерах класса "Хубэй", способных развивать скорость до 38 узлов. Экипаж каждого состоит из 12 человек. Водоизмещение – 225 т.

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На фоне проведения очередных маневров в Китае заговорили о том, что обновлённый камуфляж боевых катеров "не вполне соответствует нормам визуальной маскировки" в тех морских районах, где катера проекта 022 применяются.

Так, отмечено, что стелс-технологии, реализованные на ракетных катерах-катамаранах ВМС НОАК (кстати, главным конструктором этого проекта является женщина), "не стыкуются с выбранной насыщенностью цветовой гаммы". Другими словами, катерам обеспечивается малая заметность при использовании потенциальным противником радаров, зато камуфляж делает их "контрастно заметными" визуально.

Добавлено, что камуфляж катеров во время их движения на относительно высокой скорости актуален, но актуальность его теряется, когда катер сбрасывает ход или полностью останавливается. Эксперты отметили, что так называемый "ослепляющий" или "обманный" камуфляж (если в данном случае камуфляж китайских катеров вообще можно к таковому относить), ранее разработанный с целью визуального сокрытия габаритов кораблей и катеров, точного расстояния до них, перестал быть актуальным после создания оптики с современными характеристиками, включая особые параметры поляризации света.

Тем временем, появилась версия о том, что такая "насыщенность цветовой гаммы" не является ошибочной или неправильной, как это представляют отдельные эксперты в Китае. На основании этой версии, расцветка "соответствует возможности использования ракетных катеров в северных зонах". Не совсем понятно, что именно имеется в виду: арктические зоны со льдами? Это весьма сомнительно при учёте отсутствия какого-либо реального ледового класса у проекта 022.