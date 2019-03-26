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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта сможет нести различные типы ракет - Мантуров

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет", - сказал он, отвечая на вопрос, получит ли корабль после ремонта новое ударное вооружение - ракеты "Калибр" и "Циркон".

"В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", - заявил Д.Мантуров.

Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос", и, по некоторым данным, "Циркона".

"Адмирал Нахимов" в настоящее время проходит ремонт на "Севмаше". Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил ранее "Интерфаксу", что модернизация крейсера будет завершена, ориентировочно, в 2022 году. "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал он.

"Адмирал Нахимов "в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России, заявили ранее в Минобороны РФ. Военные сообщили, что планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

Сообщалось, что "Адмирал Нахимов" планируется вооружить крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" и новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". СМИ сообщали, что крейсер могут вооружить новой гиперзвуковой морской ракетой "Циркон", которая проходит испытания.

"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 "Орлан". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов ранее сообщил "Интерфаксу", что модернизация "Петра Великого" начнется после возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Пётр Великий
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
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Мантуров Денис
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Калибр КР
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