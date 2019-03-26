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26.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Малайзия пригрозила отказом от европейских истребителей в пользу китайских

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Истребитель J-11B
Истребитель J-11B.
Источник изображения: militaryparitet.com

Малайзия может отказаться от планов по приобретению европейских истребителей и сделать выбор в пользу Китая; так Куала-Лумпур хочет ответить Евросоюзу, намеревающемуся запретить поставки пальмового масла на европейские рынки.

"Если ЕС не будет покупать наше пальмовое масло, то в ответ мы откажемся от их продукции", – заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, слова которого передает ТАСС со ссылкой на New Straits Times.

Мохамад отметил, что наблюдал за показательными полетами китайских истребителей в Пакистане. "Если нам придется закупать военные самолеты, думаю, что рассмотрим варианты из КНР", – сказал малайзийский премьер. Он также отметил, что китайские технологии превосходят западные.

По его словам, "если Запад продолжит запрещать поставки пальмового масла, Малайзия будет терпеть убытки, поэтому мы будем закупать истребители в Китае".

В январе 2018 года Европарламент одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка. В числе таких мер – запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива.

Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире. На долю двух стран приходится до 90% производства этой продукции.

Куала-Лумпур планировал обновить парк ВВС за счет приобретения французских истребителей Rafale, а также европейских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Индонезия
Китай
Малайзия
Пакистан
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Проекты
Евросоюз
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