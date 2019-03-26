Малайзия пригрозила отказом от европейских истребителей в пользу китайских

Малайзия может отказаться от планов по приобретению европейских истребителей и сделать выбор в пользу Китая; так Куала-Лумпур хочет ответить Евросоюзу, намеревающемуся запретить поставки пальмового масла на европейские рынки.

"Если ЕС не будет покупать наше пальмовое масло, то в ответ мы откажемся от их продукции", – заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, слова которого передает ТАСС со ссылкой на New Straits Times.

Мохамад отметил, что наблюдал за показательными полетами китайских истребителей в Пакистане. "Если нам придется закупать военные самолеты, думаю, что рассмотрим варианты из КНР", – сказал малайзийский премьер. Он также отметил, что китайские технологии превосходят западные.

По его словам, "если Запад продолжит запрещать поставки пальмового масла, Малайзия будет терпеть убытки, поэтому мы будем закупать истребители в Китае".

В январе 2018 года Европарламент одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка. В числе таких мер – запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива.

Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире. На долю двух стран приходится до 90% производства этой продукции.

Куала-Лумпур планировал обновить парк ВВС за счет приобретения французских истребителей Rafale, а также европейских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon.

Ольга Никитина