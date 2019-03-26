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26.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция подтвердила намерение купить С-400 вопреки давлению США

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Источник изображения: https://twitter.com/kremlinrussia

Анкара не намерена отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на заявления США, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет. А что касается Patriot, если США предложат нам хорошие условия, то мы открыты и для них", – сказал Эрдоган в интервью телеканалу TGRT, передает РИА "Новости".

Напомним, в начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. Эрдоган заявил, что закупка С-400 у России не связана с безопасностью НАТО и США.

После этого Пентагон предупредил Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино заявил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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