В США снова попытались сравнить Су-57 и F-35

Очередное сравнение российского и американского самолётов 5-го поколения сделал очередной эксперт журнала The National Interest. При этом нужно отметить, что в NI уже в который раз не могут определиться с тем, у какого же истребителя – Су-57 или F-35 – лучше основной набор характеристик. На сей раз представлена более взвешенная версия без привычных для экспертов этого издания эпитетов из серии "на голову выше", "король воздушного боя" и т.п.

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Так, отмечено, что по дальности полёта, скорости и параметрам маневренности дела лучше обстоят у российского истребителя Су-57. При этом по показателям малозаметности пальму первенства автор отдал американскому F-35.

В целом, ничего нового в материале американского издания не прозвучало, однако в США этот самый материал определённый интерес вызвал. В частности, эксперту NI был задан вопрос о том, каким образом он смог определить, что скорость и маневренность российского Су-57, который ещё официально не был поставлен на вооружение ВКС России, имеет преимущество, обладая на данный момент, как выразились в США, "старыми двигателями"?

Нужно отметить, что все сравнения двух самолётов продолжают вестись исключительно на бумаге. При этом материалы зачастую выглядят импульсивными, учитывая, что в каждой из стран, в которых имеются самолёты 5-го поколения, свой называют "лучшим в мире". Поэтому свежий материал в NI можно назвать вполне объективным, если учесть, что другие эксперты выделяли исключительно F-35, который продолжает выглядеть в большей степени бизнес-проектом США.