Неизвестные проникли на военную базу США в Японии и устроили взрыв

Японские СМИ сообщили об инциденте на одном из военных объектов США в префектуре Окинава. Сообщается, что неизвестные ухитрились проникнуть на охраняемую территорию военной базы Дзукэран.

Военнослужащий военной полиции США на Окинаве Источник изображения: Пентагон

Лица, оказавшиеся на охраняемом военном объекте, осуществили подрыв самодельного взрывного устройства. Как заявлено в японских СМИ, американская военная полиция, присутствовавшая на базе Дзукэран, не смогла им в этом противостоять.

По неподтверждённой информации, неизвестные принесли газовый баллон. Именно он и был взорван, что в конечном итоге привело к повреждению ограждения.

При этом остаётся не до конца ясным: был ли осуществлён сначала взрыв с повреждением ограждения, а затем – проникновение на территорию военной базы, или же всё происходило наоборот.

Точно известно, что в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, что ранее на Окинаве было проведено голосование по вопросу нахождения в префектуре американских военных баз. Большинство жителей этого японского региона высказались против американского военного присутствия, однако результаты этого голосования по японским законам носят сугубо рекомендательный характер, а потому официальным Токио были проигнорированы.

Также стоит напомнить, что ранее командование ВС США "пообещало" не размещать военных баз на Курилах в случае их "передачи под юрисдикцию Японии".