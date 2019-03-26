Войти
26.03.2019
Военное обозрение

Неизвестные проникли на военную базу США в Японии и устроили взрыв

471
0
+3

Японские СМИ сообщили об инциденте на одном из военных объектов США в префектуре Окинава. Сообщается, что неизвестные ухитрились проникнуть на охраняемую территорию военной базы Дзукэран.

Военнослужащий военной полиции США на Окинаве

Источник изображения: Пентагон

Лица, оказавшиеся на охраняемом военном объекте, осуществили подрыв самодельного взрывного устройства. Как заявлено в японских СМИ, американская военная полиция, присутствовавшая на базе Дзукэран, не смогла им в этом противостоять.

По неподтверждённой информации, неизвестные принесли газовый баллон. Именно он и был взорван, что в конечном итоге привело к повреждению ограждения.

При этом остаётся не до конца ясным: был ли осуществлён сначала взрыв с повреждением ограждения, а затем – проникновение на территорию военной базы, или же всё происходило наоборот.

Точно известно, что в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, что ранее на Окинаве было проведено голосование по вопросу нахождения в префектуре американских военных баз. Большинство жителей этого японского региона высказались против американского военного присутствия, однако результаты этого голосования по японским законам носят сугубо рекомендательный характер, а потому официальным Токио были проигнорированы.

Также стоит напомнить, что ранее командование ВС США "пообещало" не размещать военных баз на Курилах в случае их "передачи под юрисдикцию Японии".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
ВПВС РФ
Похожие новости
17.09.2018
Война в Сирии: пресечена атака на аэропорт Дамаска
31.07.2017
Какими будут "мужские игры" армий в этом году
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
15.07.2013
Дивизии против бригад, бригады против дивизий
19.04.2012
Полигон для отработка тактик диверсионных атак на авиабазы условного противника и противодиверсионной обороны своих авиабаз.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием
  • 26.03 12:39
  • 1
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса