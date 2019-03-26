Китайский генерал заявил, что МиГ-21 ВВС Индии был сбит не F-16

В Китае прокомментировали воздушный бой между индийскими и пакистанскими ВВС, состоявшийся 27 февраля в приграничном районе. Напомним, что, по индийской версии, МиГ-21 ВВС Индии ракетой Р-73 сбил F-16, а после другой F-16 пакистанских ВВС нанёс удар по МиГ-21 ракетой AIM-120 AMRAAM, сбив самолёт, пилотируемый Абхинанданом Вартхаманом. По пакистанской версии, самолёт F-16 сбит не был.

Источник изображения: YouTube/IAF

В китайской прессе опубликованы заявления профессора Национального института обороны НОАК КНР (отставного генерала) Цзиня Юннаня, который утверждает, что МиГ-21 ВВС Индии был сбит ракетой не с борта F-16, а с борта JF-17. Это истребитель-бомбардировщик, который создавался в кооперации Китая и Пакистана. Название в китайской версии - Chengdu FC-1.

Нужно отметить, что изначально в СМИ Пакистана было заявлено о том, что МиГ-21 индийских ВВС был сбит именно JF-17 и лишь потом стали говорить о применении ракет самолётов F-16.

Генерал Цзинь Юннань:

Индийская сторона попыталась найти причины своей потери, назвав таковыми F-16. Но США достаточно давно прекратили поставки F-16 Пакистану, и у пакистанских ВВС осталось меньше 20 таких самолётов, способных к боевым операциям. Кроме того, Пакистан ранее подписал соглашение о запрете использования F-16 и их вооружений для проведения наступательных операций, а это была именно наступательная операция, как сообщает само индийское военное командование.

Также китайский профессор заявляет, что Пакистану не было смысла применять F-16, так как те же самолёты с технологиями США хотели поставлять Индии (версия F-21). Генерал Цзинь считает, что США уже проинформировали Индию о боевом потенциале этих самолётов, о параметрах действия бортовой РЛС и других характеристиках.

Исходя из этого, эксперт из института подготовки военных специалистов делает вывод, что Пакистан F-16 против МиГ-21 не применял, а использовал китайско-пакистанский JF-17.

Тот же китайский генерал раскритиковал МиГ-21, используемый в ВВС Индии, отметив, что у самолёта устаревшая авионика и не отвечающая современным требованиям система управления вооружениями.

В Индии прокомментировали эти заявления китайского эксперта, отметив, что это выглядит как "дешёвая попытка рекламировать JF-17". Также отставному генералу в Индии заочно задали вопрос: почему же он не прокомментировал того, по какой причине на территорию Индию залетели ракеты AMRAAM американского производства, если, как утверждает Цзинь, ни F-16, ни AMRAAM Пакистан не использовал.