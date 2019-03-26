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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Индонезия обсуждают покупку самолетов МС-21 - Мантуров

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Линия сборки самолетов МС-21
Линия сборки самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут". На переднем плане первый летный опытный экземпляр самолета МС-21-300 (серийный номер 21001). Иркутск, 17.08.2017.
Источник изображения: irkutskmedia.ru

РФ сможет активизировать продвижение МС-21 на зарубежные рынки после завершения сертификации

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Индонезия, - один из ключевых рынков для продвижения новых российских гражданских самолетов. Здесь уже эксплуатируются самолеты SSJ-100. Переговоры по МС-21 также ведутся", - заявил Д.Мантуров.

Он подчеркнул, что в настоящее время основные усилия сосредоточены на сертификации самолета МС-21-300, завершение которой откроет ему дорогу в российские авиакомпании, которые станут первыми эксплуатантами новых лайнеров.

"Сертификация по российским и европейским нормам и начало эксплуатации позволит уже, в свою очередь, активизировать продвижение самолета в Юго-Восточную Азию и другие регионы", - сказал глава Минпромторга.

По его словам, российские гражданские самолеты, в том числе МС-21, "абсолютно конкурентоспособны на рынке АТР и обладают серьезным потенциалом".

Министр отметил, что на открывающейся во вторник малайзийской выставке LIMA-2019 Россия сделает акцент на Бе-200 и Бе-103, так как "это самолеты-амфибии, которые для островных государств являются незаменимыми в силу их способности садиться на воду и взлетать с нее".

Д.Мантуров добавил, что рынок АТР быстро набирает обороты - по различным оценкам, среднегодовой рост пассажиропотока в Азии будет выше мирового на 1-2%.

"В перспективе это сделает Азиатско-Тихоокеанский регион одним из самых крупных в мире по потребности в новых самолетах", - сказал он.

14 марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщил журналистам, что соглашение в области летной годности между Росавиацией и Европейским агентством безопасности полетов (EASA), которое необходимо, в частности, для международной сертификации и экспорта самолета МС-21, проходит согласование в европейском ведомстве.

"У нас прошла проверка EASA, замечаний к нашей системе сертификации нет. Соглашение нами отработано, сейчас это соглашение проходит внутренние процедуры согласования в EASA", - заявил А.Нерадько.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов призвал реализовать соглашение между Росавиацией и EASA в I квартале 2019 года, то есть до апреля.

Сертификация МС-21 по европейским стандартам, которая позволит экспортировать самолет, стартовала в начале февраля, говорил глава ОАК Юрий Слюсарь, имея в виду начало испытательных полетов с летчиками EASA на борту.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК) при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, в дальнейшем планируется организовать серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.

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Страны
Индонезия
Малайзия
Россия
Продукция
Бе-103
Бе-200
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