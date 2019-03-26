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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Истребитель пятого поколения Су-57 обладает выдающимися характеристиками для возможного экспорта - Мантуров

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ПАК ФА
Совместный полет трех ПАК ФА во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.
Источник изображения: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия видит возможные экспортные перспективы истребителя пятого поколения Су-57, готова к сотрудничеству с Индией, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В первую очередь, мы нацелены на обеспечение потребности министерства обороны. В то же время, российский боевой самолет пятого поколения обладает выдающимися характеристиками, и это дает возможность рассматривать в будущем экспортные перспективы", - заявил Д.Мантуров.

По его словам, Россия открыта для работы с Индией по этой программе. "Индия - традиционно, крупнейший партнер России в авиастроении. Этот тренд должен сохраниться и в будущем", - отметил министр.

"Что касается конкуренции, то при приобретении такого рода вооружений рассматриваются не только вопросы цены или отдельных характеристик каждого конкретного самолета. Хотя это очень важные параметры, и тут нам есть что предложить", - сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос удастся ли Су-57 выдержать конкуренцию с американскими истребителями пятого поколения.

"Тем не менее, одним из особенно важных обстоятельств на рынке вооружений является уровень доверия со стороны покупателя к поставщику. В этом плане Россия проводит очень последовательную и прагматичную политику, не пытаясь связывать не связанные между собой вещи, не ставя себе задачи влиять на другие страны посредством санкций или каких-то других подобных мер", - подчеркнул глава Минпромторга РФ.

В феврале вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что российский истребитель пятого поколения Су-57 планируется вывести на внешний рынок.

"Есть (такие планы). Мы открыты для сотрудничества по данному проекту на взаимовыгодных условиях", - заявил И.Тарасенко.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, в ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

Как сообщалось, истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии.

"Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь в интервью "Интерфаксу" в августе 2018 года

В сентябре гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.

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Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
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Персоны
Мантуров Денис
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Слюсарь Юрий
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АРМИ-20XX
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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