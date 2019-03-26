Связисты ВВО обеспечили управление войсками на крупных учениях в Забайкалье

ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Связисты Восточного военного округа развернули более 20 пунктов управления на масштабных учениях в Забайкалье, что позволило обеспечить связью все звенья управления войсками и интегрировать ее в общую систему управления округа, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Ранее сообщалось, что в масштабных учениях на полигоне "Цугол" в рамках проверки боеготовности задействованы около 10 тысяч военнослужащих и более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники. Учения такого масштаба в округе в суровых климатических условиях проводятся впервые. Командованию группировки и подчиненным войскам предстоит вести учебные боевые действия при низких температурах и сильном ветре. На полигоне утром в понедельник -7 -10 градусов, но ощущаются они как -16. Ночью температура опустится до -12 -13.

"Военные связисты в рамках подготовки к учениям развернули более 20 пунктов управления в период проведения проверки боеготовности. Было построено более тысячи километров цифровых радиорелейных линий привязок. В систему управления вошли пункты объединения, соединений и воинских частей, находящихся на полигоне… Созданная на полигон "Цугол" система управления интегрирована в общую систему управления округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все звенья системы управления обеспечены защищенной спутниковой, радиорелейной, радио связью и проводными каналами. На всех пунктах работает защищенная видеоконференцсвязь, что позволяет командирам разных ступеней передавать сигналы управления в онлайн режиме.

"Одной из особенностей учений станет выполнение военнослужащими подразделений войск связи нормативов по перемещению подвижных пунктов управления в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника, применяющих дроны", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что к учениям привлечено около одной тысячи военных связистов, задействовано более 300 единиц техники, в том числе станции "Редут-2УС", станции спутниковой связи Р-441ОВ "Ливень", подвижные инфокоммуникационные комплексы на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ.