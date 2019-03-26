Войти
26.03.2019
Известия.ru

S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты "Зенит"

470
0
+1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Казак

Заказ на производство 12 ракет-носителей "Зенит" на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут. Сообщила совладелец предприятия Наталья Филева.

Ракеты заказывались для пусков с плавучего космодрома "Морской старт". По словам Филевой, точные сроки расторжения контракта пока неизвестны.

В "Южмаше" ранее отмечали, что не располагают официальными уведомлениями от российской компании относительно расторжения контракта, пишет "РИА Новости".

Компания S7 Sea Launch Limited входит в группу S7, которая владеет плавучим космодромом "Морской старт" и "Наземным стартом".

Основным видом деятельности компании является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. В 2017 году на украинском "Южмаше" были заказаны 12 ракет "Зенит".

Первый запуск планировался в декабре 2019 года.

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, разрыв контракта может быть связан с отсутствием перспектив сотрудничества России и Украины в космической сфере из-за политической напряженности.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Морской старт
Похожие новости
22.03.2019
Владелец "Морского старта" отменил заказ на украинские ракеты "Зенит"
10.04.2014
Лететь с одним крылом
05.06.2013
«Протон» вновь становится самым опасным конкурентом Ariane 5 ("La Tribune", Франция)
19.03.2013
Бойко заверяет в надежности следующих пусков с ракетоносителей "Зенит"
27.09.2011
Cпутник Atlantic Bird передал первые сигналы
14.04.2011
Космос: нужна новая стратегия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием