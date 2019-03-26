S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты "Зенит"

Заказ на производство 12 ракет-носителей "Зенит" на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут. Сообщила совладелец предприятия Наталья Филева.

Ракеты заказывались для пусков с плавучего космодрома "Морской старт". По словам Филевой, точные сроки расторжения контракта пока неизвестны.

В "Южмаше" ранее отмечали, что не располагают официальными уведомлениями от российской компании относительно расторжения контракта, пишет "РИА Новости".

Компания S7 Sea Launch Limited входит в группу S7, которая владеет плавучим космодромом "Морской старт" и "Наземным стартом".

Основным видом деятельности компании является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. В 2017 году на украинском "Южмаше" были заказаны 12 ракет "Зенит".

Первый запуск планировался в декабре 2019 года.

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, разрыв контракта может быть связан с отсутствием перспектив сотрудничества России и Украины в космической сфере из-за политической напряженности.