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26.03.2019
Российская газета

Истребители МиГ-31 выполнили полет в условиях Крайнего Севера

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Пять экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали пилотирование в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Во время циклона, пришедшего на территорию Камчатского края, пилоты взлетели и приземлились при низкой облачности с авиабазы Елизово, выполнив полет по приборам в условиях ограниченной видимости.

Как рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, летчики также проверили связь с запасными аэродромами, отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Основная задач подобных тренировок - поддержание навыков пилотирования и выполнения задач при плохой погоде.


Юлия Гарднер

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