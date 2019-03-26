Истребители МиГ-31 выполнили полет в условиях Крайнего Севера

Пять экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали пилотирование в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Во время циклона, пришедшего на территорию Камчатского края, пилоты взлетели и приземлились при низкой облачности с авиабазы Елизово, выполнив полет по приборам в условиях ограниченной видимости.

Как рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, летчики также проверили связь с запасными аэродромами, отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Основная задач подобных тренировок - поддержание навыков пилотирования и выполнения задач при плохой погоде.

Юлия Гарднер