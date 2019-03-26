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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные инспекторы планируют совершить наблюдательный полет над США и Польшей

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Ту-154М ЛК-1
Ту-154М ЛК-1.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Группа военных инспекторов от Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательные полёты над территорией Польши и США в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки. Предстоящий полёт будет совершён с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5 тыс. 130 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет состоится в период с 25 по 30 марта.

Кроме того, запланирован также полет над территорией Польши на российском самолёте наблюдения Ан-30Б.

"Наблюдательный полёт над Польшей будет выполняться в период с 25 по 29 марта с аэродрома открытого неба Варшава. Максимальная дальность полёта составит 1 тыс. 400 км. Российский самолёт наблюдения совершит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а польские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сообщает издание.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
Ан-30
Ту-154
Проекты
Ядерный щит
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