Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В минувшее воскресенье два корабля ВМС США - эсминец Curtis Wilbur и катер береговой охраны Bertholf - совершили проход через Тайваньский пролив, сообщило американское военно-морское командование.

"Проход кораблей транзитом через Тайваньский пролив предпринят, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении командования.