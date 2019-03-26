Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив
ВМС США.
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Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В минувшее воскресенье два корабля ВМС США - эсминец Curtis Wilbur и катер береговой охраны Bertholf - совершили проход через Тайваньский пролив, сообщило американское военно-морское командование.
"Проход кораблей транзитом через Тайваньский пролив предпринят, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении командования.
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