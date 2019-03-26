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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В минувшее воскресенье два корабля ВМС США - эсминец Curtis Wilbur и катер береговой охраны Bertholf - совершили проход через Тайваньский пролив, сообщило американское военно-морское командование.

"Проход кораблей транзитом через Тайваньский пролив предпринят, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении командования.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
Arleigh Burke
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