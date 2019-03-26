Порошенко пригрозил "врагам" очередным смертоносным оружием
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Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".
По его словам, украинские военные помимо новых турецких беспилотников получили "в руки и щит, и меч", которые являются смертоносным оружием для врага.
Политик не упустил возможность снова назвать Россию агрессором и пообещал укреплять обороноспобность своей страны.
Ранее, 22 марта, сообщалось, что задержанные в Керчи украинские катера, которые Порошенко называл супероружием, оказались рухлядью. Специалисты отметили, что вся техника была собрана кустарным способом и покрыта ржавчиной.
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