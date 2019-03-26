Порошенко пригрозил "врагам" очередным смертоносным оружием

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".

По его словам, украинские военные помимо новых турецких беспилотников получили "в руки и щит, и меч", которые являются смертоносным оружием для врага.

Политик не упустил возможность снова назвать Россию агрессором и пообещал укреплять обороноспобность своей страны.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что задержанные в Керчи украинские катера, которые Порошенко называл супероружием, оказались рухлядью. Специалисты отметили, что вся техника была собрана кустарным способом и покрыта ржавчиной.