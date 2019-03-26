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26.03.2019
Известия.ru

Порошенко пригрозил "врагам" очередным смертоносным оружием

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".

По его словам, украинские военные помимо новых турецких беспилотников получили "в руки и щит, и меч", которые являются смертоносным оружием для врага.

Политик не упустил возможность снова назвать Россию агрессором и пообещал укреплять обороноспобность своей страны.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что задержанные в Керчи украинские катера, которые Порошенко называл супероружием, оказались рухлядью. Специалисты отметили, что вся техника была собрана кустарным способом и покрыта ржавчиной.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
26.03.2019 12:37
Пора этому ( Соловью разбойнику ) и его банде ( свистящий зуб ) выбить,чтобы не ( свистел ) больше !
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