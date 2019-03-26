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26.03.2019
РИА Новости

Патрушев включил действия США в число угроз России из космоса

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал среди угроз России из космоса разрушение Западом договоренностей о его мирном использовании и наращивание США средств ПРО.

В интервью газете "Известия" Патрушев отметил, что угрозы России из космоса "несомненно, имеются".

"Среди них выделю такие, как последовательное разрушение странами Запада системы международных договорных обязательств в области использования космического пространства в мирных целях, а также наращивание средств глобальной системы ПРО США", - сказал он.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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