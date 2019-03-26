Патрушев включил действия США в число угроз России из космоса

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал среди угроз России из космоса разрушение Западом договоренностей о его мирном использовании и наращивание США средств ПРО.

В интервью газете "Известия" Патрушев отметил, что угрозы России из космоса "несомненно, имеются".

"Среди них выделю такие, как последовательное разрушение странами Запада системы международных договорных обязательств в области использования космического пространства в мирных целях, а также наращивание средств глобальной системы ПРО США", - сказал он.