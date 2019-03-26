Патрушев: США не спешат отказываться от политики превентивных ядерных атак

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США и их союзники по НАТО не спешат аргументировать слова главкома объединенных сил НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти о якобы разработке Россией планов применения ядерного оружия в локальных военных конфликтах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Аргументировать свои заявления ни США, ни их союзники не спешат. При этом именно Соединенные Штаты Америки не собираются отказываться от политики нанесения превентивных ядерных ударов, что подтверждается их доктринальными документами", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

Ранее Скапаротти, выступая в комитете палаты представителей по вооружённым силам, обвинил Москву в разработке планов применения атомного оружия в ограниченных военных конфликтах. По его словам, превентивная ядерная атака позволит России достичь "быстрых побед над более слабыми соседями".