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26.03.2019
Российская газета

Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды

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БПК Адмирал Виноградов
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Источник изображения: Минобороны РФ

На учении в акватории Японского моря корабельная поисковая ударная группа, в которую входят два больших противолодочных корабля "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, торпедировали подводную лодку условного противника.

По данным начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитана 2 ранга Николая Воскресенского, на учении корабли совершенствовали действия тактической группы против подводной лодки вместе с авиацией: с БПК взлетели три противолодочных вертолета Ка-27ПЛ.

После того, как с их помощью подлодка была найдена, корабли атаковали ее торпедами, а затем нанесли удар реактивными глубинными бомбами, уничтожив "противника".


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Ка-27ПЛ
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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1 комментарий
№1
26.03.2019 14:38
угу
древние СЭТ-65III разработки конца 60х-начала 70х годов (с ССН "Сапфир")

https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/news/more.htm?id=12219340@egNews

т.е. рухлядь, которой давным-давно место в музее ...
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