Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Источник изображения: Минобороны РФ
На учении в акватории Японского моря корабельная поисковая ударная группа, в которую входят два больших противолодочных корабля "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, торпедировали подводную лодку условного противника.
По данным начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитана 2 ранга Николая Воскресенского, на учении корабли совершенствовали действия тактической группы против подводной лодки вместе с авиацией: с БПК взлетели три противолодочных вертолета Ка-27ПЛ.
После того, как с их помощью подлодка была найдена, корабли атаковали ее торпедами, а затем нанесли удар реактивными глубинными бомбами, уничтожив "противника".
Анна Бондаренко
Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Похожие новости
1 комментарий
№1
ID: 19395
26.03.2019 14:38
угу
древние СЭТ-65III разработки конца 60х-начала 70х годов (с ССН "Сапфир")
https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/news/more.htm?id=12219340@egNews
т.е. рухлядь, которой давным-давно место в музее ...
древние СЭТ-65III разработки конца 60х-начала 70х годов (с ССН "Сапфир")
https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/news/more.htm?id=12219340@egNews
т.е. рухлядь, которой давным-давно место в музее ...
0
Сообщить