Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды

На учении в акватории Японского моря корабельная поисковая ударная группа, в которую входят два больших противолодочных корабля "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, торпедировали подводную лодку условного противника.

По данным начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитана 2 ранга Николая Воскресенского, на учении корабли совершенствовали действия тактической группы против подводной лодки вместе с авиацией: с БПК взлетели три противолодочных вертолета Ка-27ПЛ.

После того, как с их помощью подлодка была найдена, корабли атаковали ее торпедами, а затем нанесли удар реактивными глубинными бомбами, уничтожив "противника".

Анна Бондаренко