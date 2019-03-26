Двухместный истребитель JF-17B для Мьянмы

На китайских веб-ресурсах распространен снимок первого построенного для ВВС Мьянмы двухместного истребителя JF-17B, проходящего, как можно судить, летные испытания на предприятии китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Industries Company (Group) (САС, входит в состав китайской государственной корпорации AVIC) в Чэнду, Видимо, данный самолет с мьянманским бортовым номером "1707", является первым серийным двухместным JF-17B вообще, и Мьянма станет первым получателем "спарки" на основе JF-17 (в Пакистане опытный образец "спарки" JF-17B, совершивший первый полет в Чэнду в апреле 2017 года, до сих пор находится на этапе испытаний).

Первый построенный для ВВС Мьянмы на предприятии китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Industries Company (Group) (САС) двухместный истребитель JF-17B (бортовой номер "1707"). Чэнду, март 2019 года (с) twitter.com/dafengcao

Напомним, что ранее Мьянма осенью 2018 года получила шесть одноместных истребителей модфикации JF-17M (экспортный вариант самолета JF-17 Block 2) по первому контракту, заключенному Мьянмой с Пакистаном в марте 2015 года, стоимость контракта составляла, как тогда утверждалось, 129 млн евро. Одноместные JF-17M имеют мьянманские бортовые номера с "1701" по "1706", церемония ввода первых четырех из них в состав ВВС Мьянмы прошла в Мейтхила (близ Мандалая) 15 декабря 2018 года. Мьянма стала таким образом первым иностранным закачиком и получателем легкого истребителя JF-17 (FC-1) Thunder совместного китайско-пакистанского производства.

Общее количество заказанных Мьянмой самолетов JF-17 в одно- и двухместном исполнениях неизвестно, но, по ряду сообщений, составляет 16 единиц. Также сообщалось, что мьняманская сторона вела предварительные переговоры о частичной локализации сборки этих самолетов в Мьянме.

По первоначальному соглашению самолеты JF-17 для Мьянмы должны были собираться в Пакистане на авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Камра. Однако реализация контракта затянулась ввиду возникшей между Пакистаном и Мьянмой напряженности из-за преследований в Мьянме мусульманского меньшинства рохинджа. Поэтому головным исполнителем по реализации контракта на поставку в Мьянму истребителей JF-17 стал разработчик этого самолета - китайская САС в Чэнду, осуществляющая сборку мьянманских самолетов, а пакистанская РАС изготавливает для мьянманских самолетов только конструкции планера на подрядной основе. Как и все JF-17, мьянманские истребители оснащаются двигателями РД-93 российского производства. Первый изготовленный для Мьянмы одноместный истребитель JF-17M совершил первый полет в Чэнду в июне 2017 года.