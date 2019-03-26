Смертоносной БМП-3М с модулем "Эпоха" - в мире не будет равных

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Российские БМП-3 постоянно совершенствуются. В последние годы на выставках вооружений демонстрируют новые варианты боевой машины пехоты с улучшенными характеристиками.

Конструкторы основательно поработали над огневой мощью, подвижностью и бронезащитой. Особо хочется отметить вариант с перспективным боевым модулем "Эпоха". Ранее "трешку" критиковали за то, что мощные боеприпасы к 100-мм орудию находятся в боевом отделении. В новом варианте этот недостаток изжит. Боекомплект полностью изолирован, и, в случае неблагоприятного развития ситуации, это спасет экипаж.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Говоря о вооружении боевого модуля, можно отметить, что оно реально не имеет аналогов. Это 57-мм автоматическое орудие и управляемые ракеты 2 моделей. Кроме мощных "Корнетов", имеется пусковая установка с компактными многоцелевыми управляемыми ракетами "Булат". Всего их восемь, в походном положении они опускаются внутрь боевого модуля.

Как сообщалось, "Булаты" предназначены для уничтожения легкобронированной техники, вроде БМП, БТР, БРДМ, САУ, а также автомобилей и огневых точек.

По оценке военных экспертов, БМП-3М с модулем "Эпоха" будет превосходить все известные зарубежные машины аналогичного класса.

Лев Романов