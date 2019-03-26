Смертоносной БМП-3М с модулем "Эпоха" - в мире не будет равных
Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"
Российские БМП-3 постоянно совершенствуются. В последние годы на выставках вооружений демонстрируют новые варианты боевой машины пехоты с улучшенными характеристиками.
Конструкторы основательно поработали над огневой мощью, подвижностью и бронезащитой. Особо хочется отметить вариант с перспективным боевым модулем "Эпоха". Ранее "трешку" критиковали за то, что мощные боеприпасы к 100-мм орудию находятся в боевом отделении. В новом варианте этот недостаток изжит. Боекомплект полностью изолирован, и, в случае неблагоприятного развития ситуации, это спасет экипаж.
Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"
Говоря о вооружении боевого модуля, можно отметить, что оно реально не имеет аналогов. Это 57-мм автоматическое орудие и управляемые ракеты 2 моделей. Кроме мощных "Корнетов", имеется пусковая установка с компактными многоцелевыми управляемыми ракетами "Булат". Всего их восемь, в походном положении они опускаются внутрь боевого модуля.
Как сообщалось, "Булаты" предназначены для уничтожения легкобронированной техники, вроде БМП, БТР, БРДМ, САУ, а также автомобилей и огневых точек.
По оценке военных экспертов, БМП-3М с модулем "Эпоха" будет превосходить все известные зарубежные машины аналогичного класса.
Лев Романов
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Конструкторы основательно поработали над огневой мощью, подвижностью и бронезащитой. Особо хочется отметить вариант с перспективным боевым модулем "Эпоха". Ранее "трешку" критиковали за то, что мощные боеприпасы к 100-мм орудию находятся в боевом отделении. В новом варианте этот недостаток изжит.И что, переход со 100мм+30мм на 57мм повысил огневую мощь? Главная проблема российских БМП - не огневая мощь, а слабая защищённость, ведь не просто так расшифровывали название как Братская Могила Пехоты и ездили не внутри, а снаружи. То, что вынесли боеприпасы - это, конечно, хорошо, но слишком мало. Ждём "Курганец-25" и Т-16 с более серьёзным бронированием, с ДЗ, КАЗ, подавлением ГСН, с противоминной защитой. Большая огневая мощь - не задача БМП в принципе, для этих целей полно других видов техники, а для пушек БМП актуальней огонь на подавление, длительный огонь на подавление для защиты пехоты.
P.S. Я бы вообще сделал 2 типа БМП: лёгкие, на базе колёсного "Бумеранга" и тяжёлые (основные) - на базе "Арматы". Пехота должна быть очень хорошо, максимально хорошо защищена. Не плавают? Да и ладно - танки тоже не плавают, но никто не делает ведь из этого огромную проблему. Форсировать реку вплавь и идти в атаку без танков - как-то странно и глупо. Ну ещё нужны "автобусы" для перевозки пехоты - БТР. Они быть может в основном лёгкие, на базе того же "Бумеранга", ну и тяжёлые тоже - на базе "Арматы" - для особо опасных мест транспортировки пехоты типа гор Афганистана или Чечни, где часто бывают засады.
P.P.S. Не очень понимаю смысл MRAP-ов и бронеджипов типа "Тигра" - по-моему, лучше использовать те же колёсные БТР с противоминной защитой. Вместо недозащищённого "Тигра" можно какой-то укороченный вариант "Бумеранга" - 3-осный или даже 2-осный (а-ля БРДМ). Хотя тут может вопрос в цене - MRAP-ы и "Тигры" немного дешевле.