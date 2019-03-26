Ким Чен Ын может посетить Россию в конце мая - газета

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце мая, подстегивающим фактором стало не самое успешное окончание его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.

"Собеседники "Известий" считают визит Ким Чен Ына в Россию логичным продолжением политического диалога, который Москва и Пхеньян поддерживали на протяжении всего года. Одним из вероятных сроков приезда лидера КНДР эксперты называют конец мая", - говорится в публикации.

При этом источники газеты в российских дипломатических кругах отмечают, что визит главы Северной Кореи никогда не снимался с повестки дня, но избегают обозначения каких-либо временных рамок.

Однако сейчас, уточняет издание, появились косвенные признаки того, что визит лидера КНДР в Россию действительно может состояться в ближайшем будущем. Старт активным разговорам о том, что северокорейский лидер уже якобы пакует чемоданы, дал экс-глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким, в 20-х числах марта побывавший в Сеуле.

Согласно интерпретации его слов южнокорейским изданием Donga Ilbo, ускорить подготовку к посещению России "товарища Кима" подтолкнули не самые утешительные итоги его саммита с президентом США Д.Трампом в Ханое в конце февраля. На фоне этого Ким Чен Ыну якобы захотелось лишний раз подчеркнуть хорошие отношения с Москвой, отмечается в статье.