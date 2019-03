Малайзия хочет отменить закупки европейских истребителей из-за отказа ЕС от пальмового масла

Как сообщает портал газеты New Strait Times в материале Dawn Chan "Dr M: Malaysia could retaliate against EU by buying from China", Малайзия может отомстить ЕС, переключившить на продукцию других стран, в том числе на истребители из Китая, если Евросоюз продолжит дискриминационную политику в отношении малазийского пальмового масла, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад (c) themalaysiantimes.com

"Мы можем принять ответные меры, если они не хотят покупать наше пальмовое масло. Тогда нам не нужно покупать их продукты тоже. Я только что вернулся из Пакистана, где проходил национальный парад, и видел там впечатляющие фигуры высшего пилотажа китайских истребителей".

"Если нам нужно купить истребитель, мы должны посмотреть на те, что сделаны в Китае, и мы их купим. Я думаю, что китайские технологии не так уж плохи и даже лучше, чем западные. Именно поэтому Запад испугался и запретил китайские товары, они хотят остановить товары из Китая, а также пальмовое масло".

"Если они это сделают, мы будем терпеть убытки, и тогда мы будем покупать китайские истребители. Это можно сделать, поскольку ЕС несправедливо остановил наше пальмовое масло, чтобы защитить свой свой внутренний рынок рынок, и они продолжают принимать меры, пытаясь сделать нас нищими", - сказал премьер Махатхир.

Премьер-министр выступал во время запуска кампании "Люблю мое пальмовое масло" на плантациях Симе-Дарби в Пулау Кэри.