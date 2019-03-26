Войти
26.03.2019
РИА Новости

Россия проинспектирует шведские полигоны

427
0
+1
Russia_Sweden
Флаги России и Швеции.

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские инспекторы будут с 25 по 28 марта исследовать полигоны на территории Швеции, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".

"С 25 по 28 марта в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Швеции", - говорится в материале.

Площадь инспектируемого района составит 16 тысяч квадратных километров.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - пишет издание.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ОБСЕ
Похожие новости
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
17.10.2017
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
18.07.2017
Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием