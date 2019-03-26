Россия проинспектирует шведские полигоны

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские инспекторы будут с 25 по 28 марта исследовать полигоны на территории Швеции, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".

"С 25 по 28 марта в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Швеции", - говорится в материале.

Площадь инспектируемого района составит 16 тысяч квадратных километров.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - пишет издание.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).