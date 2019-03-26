Войти
26.03.2019
Интерфакс-АВН

В Москве допускают трансформацию ДРСМД в многостороннее соглашение - Патрушев

447
0
0
Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год
Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год.
Источник изображения: https://masterok.livejournal.com

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Договор о ракетах средней и меньшей дальности может трансформироваться в многостороннее соглашение, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"По нашему же мнению, никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - сказал он в интервью газете "Известия".

Н.Патрушев заявил, что США, объявив о приостановке участия в ДРСМД, не представили доказательств нарушения этого договора Россией.

"Выдвинув тезис о том, что ДРСМД не соответствует современным реалиям, поскольку его действие не распространяется на других обладателей арсеналов ракет средней и меньшей дальности, американская сторона даже не попыталась начать переговорный процесс в целях модернизации или переформатирования договора", - сказал секретарь Совбеза РФ.

В марте советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США считают полезным пригласить Пекин за стол переговоров в случае возникновения новых переговоров между Москвой и Вашингтоном по проблеме контроля над вооружениями.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостанавила участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
05.03.2019
Шансов на сохранение ДРСМД нет - эксперт
05.03.2019
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
14.02.2019
Эксперт считает, что Россия, США и Китай могут прийти к соглашению о ракетах
12.02.2019
У России есть 64 ракеты 9M729 - немецкие СМИ
08.02.2019
В Минобороны РФ пригласили военного атташе США для вручения ноты по ДРСМД (обобщенная версия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием