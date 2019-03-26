В Москве допускают трансформацию ДРСМД в многостороннее соглашение - Патрушев

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Договор о ракетах средней и меньшей дальности может трансформироваться в многостороннее соглашение, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"По нашему же мнению, никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - сказал он в интервью газете "Известия".

Н.Патрушев заявил, что США, объявив о приостановке участия в ДРСМД, не представили доказательств нарушения этого договора Россией.

"Выдвинув тезис о том, что ДРСМД не соответствует современным реалиям, поскольку его действие не распространяется на других обладателей арсеналов ракет средней и меньшей дальности, американская сторона даже не попыталась начать переговорный процесс в целях модернизации или переформатирования договора", - сказал секретарь Совбеза РФ.

В марте советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США считают полезным пригласить Пекин за стол переговоров в случае возникновения новых переговоров между Москвой и Вашингтоном по проблеме контроля над вооружениями.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостанавила участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.