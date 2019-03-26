Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Западные санкции помогли России решить ряд экономических проблем и сплотили население, убежден секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Всегда в трудные годы россияне сплачивались и мобилизовывали все ресурсы, чтобы обеспечить суверенитет своей страны. Так происходит и сейчас - внешнее давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Известия".
По его словам, "вводя экономические санкции в отношении нашей страны, Запад стремится дестабилизировать отечественную экономику и создать социально-политическое напряжение в обществе".
"Инициаторы санкций могут убедиться, что они малоэффективны и зачастую создают обратный эффект", - сказал Н.Патрушев.
Он заявил, что до введения санкций финансирование реального сектора экономики осуществлялось, в том числе, за счет внешних заимствований, а вся инфраструктура финансовых расчетов была под контролем зарубежных компаний.
"В настоящее время подавляющая часть финансирования осуществляется из внутренних источников, при этом создана национальная платежная система", - отметил Н.Патрушев.
"Отечественное станкостроение и приборостроение ранее были ориентированы на импорт, их собственное развитие было явно недостаточным. В настоящее время в результате широкомасштабной реализации планов импортозамещения эти отрасли получают новую жизнь", - подчеркнул он.
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"Всегда в трудные годы россияне сплачивались и мобилизовывали все ресурсы, чтобы обеспечить суверенитет своей страны. Так происходит и сейчас - внешнее давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Известия"."Гром не грянет - мужик не перекрестится", "ждём пока жаренный петух клюнет в задницу".
Но ведь даже сейчас Кудрин, Греф не сторонники вложения денег в развитие отечественной промышленности, науки, образования, медицины. Лучше ведь вкладывать деньги в американские ценные бумаги - так надёжней. А ещё надо заниматься продажами, перепродажами импортной продукции - так ведь проще и быстрей зарабатывать деньги. Сократили, конечно, и сильно вложения в штатовские государственные ценные бумаги, но всё равно ещё сколько-то миллиардов там вложено. Какого чёрта? Если бы нефтедоллары начали вкладывать в промышленность, науку, образование ещё лет 15 назад, то сейчас уже был бы результат и меньшая зависимость от санкций. Надо всё своё создавать, деньги вкладывать в своих производителей, всячески стимулировать это налогами, дотациями, а на импорт наоборот повышать пошлины, акцизы. Но кого это волнует? Надо бабки здесь и сейчас и лично мне хорошо, а на остальных - плевать. Китайцы как вкладываются в развитие современных технологий, как развивается у них экономика и это при коммунистах у власти!
Виктор Макаров
Нет политической волиЗачем она нужна? Верхушка, олигархи и так хорошо живут здесь и сейчас, дети учатся за рубежом, за рубежом есть счета, недвижимость, оформленные на детей, разведённых жён.
Западные санкции помогли России решить ряд экономических проблем и сплотили население, убежден секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На самом деле население сплотило повышение пенсионного возраста. Для многих россиян это означает смертный приговор. А на западные санкции глубоко начхать. Какая разница отчего подыхать - от того что у тебя своровали заслуженную пенсию, от недостатка медикаментов или от заоблачных коммунальных платежей. Jedem das Seine. "Каждому свое" - так было написано на воротах концлагеря Бухенвальд. Куда сплоченнее...