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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Западные санкции помогли России решить ряд экономических проблем и сплотили население, убежден секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Всегда в трудные годы россияне сплачивались и мобилизовывали все ресурсы, чтобы обеспечить суверенитет своей страны. Так происходит и сейчас - внешнее давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Известия".

По его словам, "вводя экономические санкции в отношении нашей страны, Запад стремится дестабилизировать отечественную экономику и создать социально-политическое напряжение в обществе".

"Инициаторы санкций могут убедиться, что они малоэффективны и зачастую создают обратный эффект", - сказал Н.Патрушев.

Он заявил, что до введения санкций финансирование реального сектора экономики осуществлялось, в том числе, за счет внешних заимствований, а вся инфраструктура финансовых расчетов была под контролем зарубежных компаний.

"В настоящее время подавляющая часть финансирования осуществляется из внутренних источников, при этом создана национальная платежная система", - отметил Н.Патрушев.

"Отечественное станкостроение и приборостроение ранее были ориентированы на импорт, их собственное развитие было явно недостаточным. В настоящее время в результате широкомасштабной реализации планов импортозамещения эти отрасли получают новую жизнь", - подчеркнул он.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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4 комментария
№1
26.03.2019 09:42
А почему патрушев не задаёт вопрос, как возникли эти санкции и их причина?. А причина, самая ГЛАВНАЯ, в том, что сидящие в высоких креслах смотрели в задницу запада, в место того, что бы развивать свою экономику, особенно промышленность, науку и сельское хозяйство. Вот сейчас, наметились какие то подвижки, жиденькие, осторожные, такое ощущение, что вашингтонский обком не дал разрешения. Вам сидящим в кремле , белом доме, ни когда не достичь тех результатов каких достиг СТАЛИН при формировании экономики СССР в период индустриализации и послевоенной разрухи. Нет политической воли, стратегического мышления и планирования. профессионализма и честности!
0
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№2
26.03.2019 10:34
Цитата
"Всегда в трудные годы россияне сплачивались и мобилизовывали все ресурсы, чтобы обеспечить суверенитет своей страны. Так происходит и сейчас - внешнее давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Известия".
"Гром не грянет - мужик не перекрестится", "ждём пока жаренный петух клюнет в задницу".

Но ведь даже сейчас Кудрин, Греф не сторонники вложения денег в развитие отечественной промышленности, науки, образования, медицины. Лучше ведь вкладывать деньги в американские ценные бумаги - так надёжней. А ещё надо заниматься продажами, перепродажами импортной продукции - так ведь проще и быстрей зарабатывать деньги. Сократили, конечно, и сильно вложения в штатовские государственные ценные бумаги, но всё равно ещё сколько-то миллиардов там вложено. Какого чёрта? Если бы нефтедоллары начали вкладывать в промышленность, науку, образование ещё лет 15 назад, то сейчас уже был бы результат и меньшая зависимость от санкций. Надо всё своё создавать, деньги вкладывать в своих производителей, всячески стимулировать это налогами, дотациями, а на импорт наоборот повышать пошлины, акцизы. Но кого это волнует? Надо бабки здесь и сейчас и лично мне хорошо, а на остальных - плевать. Китайцы как вкладываются в развитие современных технологий, как развивается у них экономика и это при коммунистах у власти!


Виктор Макаров
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Нет политической воли
Зачем она нужна? Верхушка, олигархи и так хорошо живут здесь и сейчас, дети учатся за рубежом, за рубежом есть счета, недвижимость, оформленные на детей, разведённых жён.
+1
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№3
26.03.2019 14:53
Цитата, q
Западные санкции помогли России решить ряд экономических проблем и сплотили население, убежден секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На самом деле население сплотило повышение пенсионного возраста. Для многих россиян это означает смертный приговор. А на западные санкции глубоко начхать. Какая разница отчего подыхать - от того что у тебя своровали заслуженную пенсию, от недостатка медикаментов или от заоблачных коммунальных платежей. Jedem das Seine. "Каждому свое" - так было написано на воротах концлагеря Бухенвальд. Куда сплоченнее...
+1
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№4
26.03.2019 14:56
>> Западные санкции помогли России решить ряд экономических проблем и сплотили население

только реальным людям от этого не легче, а сильно наоборот
0
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