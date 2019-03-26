Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Западные санкции помогли России решить ряд экономических проблем и сплотили население, убежден секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Всегда в трудные годы россияне сплачивались и мобилизовывали все ресурсы, чтобы обеспечить суверенитет своей страны. Так происходит и сейчас - внешнее давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Известия".

По его словам, "вводя экономические санкции в отношении нашей страны, Запад стремится дестабилизировать отечественную экономику и создать социально-политическое напряжение в обществе".

"Инициаторы санкций могут убедиться, что они малоэффективны и зачастую создают обратный эффект", - сказал Н.Патрушев.

Он заявил, что до введения санкций финансирование реального сектора экономики осуществлялось, в том числе, за счет внешних заимствований, а вся инфраструктура финансовых расчетов была под контролем зарубежных компаний.

"В настоящее время подавляющая часть финансирования осуществляется из внутренних источников, при этом создана национальная платежная система", - отметил Н.Патрушев.

"Отечественное станкостроение и приборостроение ранее были ориентированы на импорт, их собственное развитие было явно недостаточным. В настоящее время в результате широкомасштабной реализации планов импортозамещения эти отрасли получают новую жизнь", - подчеркнул он.